Yargıtay, Galatasaray Adası kararını onadı - Son Dakika
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Yargıtay, Galatasaray Adası kararını onadı

02.03.2022 09:09
Yargıtay, Galatasaray Adası kararını onadı

Galatasaray, uzun zamandır devam eden Galatasaray Adası ile ilgili davada, 22. İcra Hukuk Mahkemesinin sarı-kırmızılıların lehine vermiş olduğu tahliye kararının Yargıtay'ın onadığını açıkladı.

Galatasaray, uzun zamandır devam eden Galatasaray Adası ile ilgili davada, 22. İcra Hukuk Mahkemesinin sarı-kırmızılıların lehine vermiş olduğu tahliye kararının Yargıtay'ın onadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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