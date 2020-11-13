Galatasaray: "Ülkesinin milli takımında olan bir oyuncumuzun testi pozitif çıktı"

Galatasaray, ülkesinin milli takımıyla kampta olan bir futbolcusunun Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, ülkesinin milli takımıyla kampta olan bir futbolcusunun Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" denildi. - İSTANBUL

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