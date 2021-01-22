Son dakika haberleri! Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi

İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Halil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da oynuyor.

'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı

Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi

Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı