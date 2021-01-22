Son dakika haberleri! Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 21 yaşındaki golcü oyuncu Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi.
Hollanda'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Halil'i, sarı-kırmızılı kulübün yetkilisi karşıladı.
İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Halil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da oynuyor.
Kaynak: AA
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