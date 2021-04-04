Son dakika haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 13'e yükseldi

Son dakika haber: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısı 13'e yükseldi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısı 13'e yükseldi. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Toplamda 6 oyuncu-teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı 13 olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır." denildi.

Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Kovid-19 vaka sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika Spor

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