Son dakika haberi: Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: "Ben elimden geldiğince bir aşk için, gönül verdiğimiz bir şey için mücadele ediyorum"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olup olmayacağıyla ilgili henüz bir karar vermediğini söyledi.

Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu olarak 19-26 Aralık'ta seçime gitme kararı almalarıyla ilgili Cengiz, "Biz tabii ki basın toplantısı yapıp belgeleri verecektik. Bayağı uğraştık. İstanbul'dan sonra Ankara'ya gitti konu. Ankara inceledi. Geniş katılımlı toplantılara izin verilemeyeceği bize resmen bildirildi. Fakat çok enteresan buna bile inanmayanlar oldu. Denetleme kuruluyla ilgili de görevde olup olmadığını sorduk. Bununla ilgili de mahkeme sürecinin beklenmesi gerektiği yönünde bize resmi olarak yazılı cevap geldi. Yani denetleme kurulu görevdedir. Fakat biliyorsunuz divanımızda denetleme kurulu raporu bile okunmayarak çok büyük bir tüzük ihlali yapıldı. Biz gelinen süreçte bu ibra tuzaklarından bıktık." diye konuştu.

"Olağanüstü mali genel kurul kararı almamız hiç mümkün değil." diyen Cengiz, "Olağanüstü mali genel kurulun dar kapalı bir alanda yapılması gerekiyor. Biz bunu 'Neden siyasi partilere izin veriyorsunuz da bize vermiyorsunuz?' diye sorduk. 'Anayasa gereği siyasi partiler genel kurul yapamazsa kapanır, hazine yardımı da alamaz.' dediler. Bize '1 Aralık'a kadar yapamazsınız.' dediler. Biz yine de devletimizin buyruklarına ve yasaklarına uyan bir camia olarak 1 Aralık'tan sonraki en önemli tarihe, kimse de baskın seçim demesin diye 1 ay 40 gün sonraya karar verdik. 20 gün sonraya vermedik. Zaten çoğu hazır olduğunu hemen beyan etti. Üç aday çıktı, bundan da mutlu olduk." şeklinde görüş belirtti.

"Şu anda verilmiş bir kararım yok"

Mustafa Cengiz, kulüp başkanlığına tekrar aday olup olmayacağı sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Aday olup olmayacağım konusunda şunu söyleyeyim. 7 Mayıs'tan bugüne kadar bu tip resmi ortamlarda hiç bana sağlığımı soran olmadı. 'Durumunuz nedir?' diye soran olmadı. Serzeniş için söylemiyorum, gayet doğal. Hastaysan zaten ne işin var burada. Sen hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Şu anda sürecim iyi ilerliyor fakat senedin vadesi ne zaman gelir hiç kimse belirleyemez. Ben elimden geldiğince bir aşk için, gönül verdiğimiz bir şey için çalışıyorum. Bu dışarıdan baktığınızda saçma geliyor. Benim bu saatten sonra ne mücadele edecek halim var ne siyasete girecek halim var ne de ticari olarak bunu değerlendirecek durumum var. Ben zaten mülkiyeliyim. Mesleğim yöneticilik. Mümkün olduğu kadar en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Aileme ve doktorlara bakarsanız geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar. Fakat biz bir aşkın peşindeyiz."

"Er meydanını açıyoruz"

Başkanlığa adaylığını açıklayan herkesin değerli kişiler olduğunu belirten Cengiz, "Hepsi değerli insanlar, hepsi Galatasaraylı. Daha da olmasını isteriz. Çünkü hareket bir yandan aksiyondur. Orada bir dinamizm olduğunu gösterir. İnşallah belirttiğimiz tarihlerde en geç 26 Aralık'ta öncelikle seçim istiyoruz, çünkü bizim ibrasızlığa rağmen görevden gitmememiz için direndiğimizi sanan bir kesim var. 'Buyrun.' diyoruz. Hep beraber yarışın. Er meydanını açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, en büyük sorunlarının yaptıklarını tam anlatamamak olduğunu aktardı.

Yaptığı işleri tarihin kanıtlayacağını ifade eden Cengiz, şöyle konuştu:

"beIN Sports ile biz öyle bir sözleşme yaptık ki bedava frekansı aldık. Münhasırlık sözleşmesini kaldırdık. Yani biz bugün istediğimizde D-Smart, Digiturk, Tivibu bütün platformlara girme hakkımızı aldık. Milyonlar değerindeki teçhizatın bedava devir hakkını aldık. Ben bunun için beIN Sports ve yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Cengiz, "Bir insanın kendini ben iyiyim ve ben doğruyum diye anlatması kadar komik ve zavallı bir şey olamaz. Bunu camiamız değerlendirecek. Taraftarımız değerlendirecek. Tarih değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

Futbol takımının performansı

Sarı-kırmızılı futbol takımının performansından memnun olduğunu kaydeden Mustafa Cengiz, şunları aktardı:

"Sevgili hocamla geçen gün 4-5 saat bir aradaydık. Kötü oynayalım ama maçı alalım. Biz çok iyi oynadığımız Başakşehir maçında 1-1 berabere kaldık. İsterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta golü atalım. Hepimiz bunu istiyoruz. 8 tane bir takıma, 9 tane diğer takıma atalım, ben de bunu istiyorum. Ama hiç öyle değil. Hayallerimiz başka, gerçekler başka. Sahaya çıktığınızda diğer takımlar da müthiş oynuyor. Bugün siz 18-20 oyuncu transfer ediyorsunuz dünya çapında ama geliyorsunuz yeniliyorsunuz. Hata teknik direktörde mi, oyuncularda mı yoksa yöneticilerde mi?"