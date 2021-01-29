Son dakika haberleri | Galatasaraylı genç oyuncu Atalay Yıldırım resmen Zonguldak Kömürspor'da - Son Dakika

Son dakika haberleri | Galatasaraylı genç oyuncu Atalay Yıldırım resmen Zonguldak Kömürspor'da

29.01.2021 18:07
Son dakika haberleri | Galatasaraylı genç oyuncu Atalay Yıldırım resmen Zonguldak Kömürspor'da, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Misli.com 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Atalay Yıldırım ve Eyüspor forması giyen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Berzan Akkaya'yı transfer etti.

Misli.com 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Atalay Yıldırım ve Eyüspor forması giyen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Berzan Akkaya'yı transfer etti.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor transfer çalışmalarıma devam ediyor. Kırmızı -lacivertli takım daha önce prensip anlaşmasına vardığı SGalatasaray forması giyen 18 yaşındaki golcü milli oyuncu Atalay Yıldırım ve Eyüpspor forması giyen 18 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Berzan Akkaya'yı transfer etti. 2 oyuncu Kulüp binasına gelerek resmi imzayı attı.

Genç oyuncuların Kömürspor'la yarım sezonluk anlaşma sağladığı öğrenildi. Altınordu altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç oyuncu Atalay Yıldırım, Niğde Anadolu F.K ve Altınordu formalarını giyerken lisansı Galatasaray'da bulunuyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen 18 yaşındaki genç oyuncu Berzan Akkaya ise Eyüpspor formasını giyiyordu.

(İHA)

Galatasaray, Zonguldak, Altınordu, Eyüpspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Galatasaraylı genç oyuncu Atalay Yıldırım resmen Zonguldak Kömürspor'da - Son Dakika


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