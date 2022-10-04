Son dakika haberleri... Galerici cinayetinde 2 sanığa müebbet - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Galerici cinayetinde 2 sanığa müebbet

04.10.2022 14:30
Son dakika haberleri... Galerici cinayetinde 2 sanığa müebbet

Son dakika haber... ANTALYA'da, kiraladıkları araç bozulunca kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galerici Mesut Bağdınlı'yı (49) tabanca ile vurarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Umut Denizhan ile Baran Araç'a ömür boyu hapis cezası verildi.

ANTALYA'da, kiraladıkları araç bozulunca kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galerici Mesut Bağdınlı'yı (49) tabanca ile vurarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Umut Denizhan ile Baran Araç'a ömür boyu hapis cezası verildi. Tutuklu Yusuf Mert Avlar ise 'suç delillerini karartmak'tan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Olay, 9 Haziran 2021'de, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Bağdınlı'nın galerisine giden Umut Denizhan, kiraladığı aracın arızalandığını belirterek yenisini istedi. Galeride çalışan Deniz S., bir süre önce de aynı taleple gelip, aracı değiştiren Denizhan'a bu kez olumsuz yanıt verdi. Deniz S., en son bozulan araçta 4 bin 800 lira masraf olduğunu belirterek parayı istedi. Umut Denizhan, parayı ödemeyeceğini söyleyince çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Galeridekiler araya girip, tarafları ayırdı. Umut Denizhan ile arkadaşı Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, olaydan bir süre sonra trafikte Mesut Bağdınlı ve Deniz S. ile 2 kişinin daha içinde olduğu araca ateş etti. Saldırıda yaralanan Bağdınlı, hastanede kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Umut Denizhan, Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.Mahkeme heyeti, son sözleri sorulan sanıklardan Umut Denizhan ile Baran Araç'a, galerici Mesut Bağdınlı'yı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu ve olay yerinde otomobilde bulunan Deniz S.'ye yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Yusuf Mert Avlar ise 'suç delillerini karartmak'tan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından Mesut Bağdınlı'nın eşi, "Adalet yerini buldu" dedi.

YORUMLAR
500
Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis
Kaynak: DHA

Tragger, Antalya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Galerici cinayetinde 2 sanığa müebbet - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
19:13 Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
18:21 Tutuklu bulunan Adnan Oktar'dan kadınlarla ilgili gündem olacak sözler: Beni kıskanıyorlar
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 20:50:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Galerici cinayetinde 2 sanığa müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement