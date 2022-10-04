Son dakika haberleri... Galerici cinayetinde 2 sanığa müebbet

ANTALYA'da, kiraladıkları araç bozulunca kendilerine yeni araç verilmediği iddiasıyla galerici Mesut Bağdınlı'yı (49) tabanca ile vurarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Umut Denizhan ile Baran Araç'a ömür boyu hapis cezası verildi. Tutuklu Yusuf Mert Avlar ise 'suç delillerini karartmak'tan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Olay, 9 Haziran 2021'de, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Bağdınlı'nın galerisine giden Umut Denizhan, kiraladığı aracın arızalandığını belirterek yenisini istedi. Galeride çalışan Deniz S., bir süre önce de aynı taleple gelip, aracı değiştiren Denizhan'a bu kez olumsuz yanıt verdi. Deniz S., en son bozulan araçta 4 bin 800 lira masraf olduğunu belirterek parayı istedi. Umut Denizhan, parayı ödemeyeceğini söyleyince çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Galeridekiler araya girip, tarafları ayırdı. Umut Denizhan ile arkadaşı Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, olaydan bir süre sonra trafikte Mesut Bağdınlı ve Deniz S. ile 2 kişinin daha içinde olduğu araca ateş etti. Saldırıda yaralanan Bağdınlı, hastanede kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.