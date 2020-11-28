Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü - Son Dakika

Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü

28.11.2020 09:13

Son dakika haberine göre Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü İş adamı Galip Öztürk'ün kardeşinin kızına ait yazlık evde çıkan yangında damatları hayatını kaybetti.

Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü

SAMSUN - İş adamı Galip Öztürk'ün kardeşinin kızına ait yazlık evde çıkan yangında damatları hayatını kaybetti.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan iş adamı Galip Öztürk'ün erkek kardeşinin kızına ait yazlık evde saat 04.00 sıralarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilatta olan yazlık evin bahçesindeki bekçi için yapılan odada çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ancak yangında Galip Öztürk'ün yeğeninin kocası Mustafa Terzi olay yerinde hayatını kaybetti. Terzi'nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Mustafa Terzi'nin Çarşamba Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erdoğan Terzi'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü
Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü
Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü
Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü
Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü
Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü
Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü
Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü
Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü

Galip Öztürk, İş Adamı, Yangın, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü - Son Dakika


Son Dakika

Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
HDP'li Garo Paylan'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay arasında 'şikayet' tartışması: Belgeleri ortaya koyarız HDP'li Garo Paylan'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay arasında 'şikayet' tartışması: Belgeleri ortaya koyarız         
08:45
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı         
04:31
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti         
23:52
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor         
23:41
Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek         
22:08
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak         
19:21
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı         
11:32
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 09:23:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei