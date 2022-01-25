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Son dakika haberleri | Gambiya'da 2 Senegalli asker öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gambiya'da 2 Senegalli asker öldürüldü

25.01.2022 21:54
Son dakika haberleri | Gambiya'da 2 Senegalli asker öldürüldü

Son dakika haberler... Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Gambiya'daki askeri misyonu Ecomig'de görevli 2 Senegalli asker çatışma sırasında öldürüldü, 9 askerden ise haber alınamıyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Gambiya'daki askeri misyonu Ecomig'de görevli 2 Senegalli asker çatışma sırasında öldürüldü, 9 askerden ise haber alınamıyor.

Senegal Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Senegalli askerler, Gambiya'nın batısında devriye gezdiği sırada silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Olayda 2 Senegalli asker yaşamını yitirdi, 9 Senegalli asker ise kayboldu.

Askerlere saldıranların Gine Bissau sınırındaki Casamance'da faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi (MFDC) mensupları olabileceği belirtiliyor.

Kayıp askerlerin de MFDC'nin elinde esir düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Bölgede 1982'den bu yana varlık gösteren MFDC ile Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 2012'de göreve gelmesiyle barış görüşmeleri yapılmıştı.

Barış görüşmeleri sonuçsuz kalırken, örgüt uzun süre sessizliğini korumuştu.

Ülkenin en yeşil ve verimli topraklarının bulunduğu Casamance'da yerel halk çatışma korkusuyla evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Komşu Gine Bissau da uzun süre MFDC'ye askeri üs sağlamakla suçlanmıştı. Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in yakın dostu olarak bilinen Umaro Sissoco Embalo'nun geçen sene Gine Bissau Cumhurbaşkanı olmasıyla 2 ülke MFDC ile mücadelede iş birliği kararı almıştı.

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Batı Afrika, Çatışma, Gambiya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gambiya'da 2 Senegalli asker öldürüldü - Son Dakika


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