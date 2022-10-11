Son dakika haberleri! Gambiya'da böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuk daha öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Gambiya'da böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuk daha öldü

11.10.2022 22:24
Son dakika haberleri! Gambiya'da böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuk daha öldü

Son dakika haberine göre Gambiya'da tespit edilen böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuğun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gambiya'da tespit edilen böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuğun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, ülkede yaşanan böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuğun daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükselmiş oldu.

Ülkede söz konusu vakalara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirten Samateh, "Her şeyi bir araya getirmemiz ve çocukların ölümüne neyin yol açtığına dair sonuçlara varmamız gerekiyor. Bunların ilaç mı hastalık mı olduğunu bilmek zorundayız çünkü ilaçlardan önce çocuklar hastaydı." ifadelerini kullandı.

Gambiya'da 69 çocuğun, yerel olarak satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu ölümlerin ardından ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen, ülke dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti.

YORUMLAR
500
DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor Nijerya, Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şuruplara karşı uyardı Nijerya, Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şuruplara karşı uyardı
Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Gambiya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gambiya'da böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuk daha öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:07 Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
20:35 Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki aşk iddialarına sert çıktı
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 00:01:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Gambiya'da böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuk daha öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement