Son dakika haberleri... Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Şehir Hastanesi ile İlgili İddiaları Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Şehir Hastanesi'nde malzeme eksikliği nedeniyle hastaların tedavilerinde sorun yaşandığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. İlgezdi, "Malzeme sıkıntısı ve beyin ameliyatlarında kullanılan CCN motoru eksikliği kaynaklı acil vaka kabul edilememesinden dolayı Ankara Şehir Hastanesi'nin acil servis uzmanlarının, özellikle acil kraniyotomi gereken vakaları inisiyatif kullanarak başkaca sağlık merkezlerine sevk etmesi konusunda uyarıldıkları iddia edilmektedir. AKP'nin sağlık sistemini getirdiği nokta işte budur. Sağlıkta devrim yaptıklarını söyleyen mevcut iktidar, sağlıkta çöküşün baş aktörüdür" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Şehir Hastanesi'nde malzeme eksikliği sebebiyle hastaların tedavilerinde sorun yaşandığı iddiasının araştırılması için TBMM'ye önerge verdi. İlgezdi, iddiaların doğru olup olmadığını da bir soru önergesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu. İlgezdi, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Edinilen bilgilere göre Ankara Şehir Hastanesi'nde, beyin ameliyatlarında kafatası kesmek için kullanılan medikal malzeme olan CCN motorundan toplamda 12 adet bulunmaktadır, ancak 10'u bakımsızlık ve malzeme eksikliğinden kaynaklanan sterilizasyon sorunu nedeniyle kullanılamaz haldedir. Üstelik bu motorlar, kapanan kent içindeki diğer hastanelerden getirilmiştir. Şu anda sadece iki CCN motorunun çalışır durumda olduğu bilinmektedir. Bu sebeple mevcut eksiklikten dolayı polikliniklere hasta alınmadığı gibi acil servisinden de yeni hasta kabul etmekte sıkıntı yaşanmaktadır. Ankara Şehir Hastanesi'nin elinde acil durumlarda kullanılmak üzere klasik el-drill seti, gilgi teli gibi malzemeler dışında neredeyse hiç malzeme olmadığı iddia edilmektedir. Malzeme sıkıntısı ve CCN motor eksikliği kaynaklı acil vaka kabul edilememesinden dolayı Ankara Şehir Hastanesi'nin 112 acil servisinin nöbetçi uzmanlarının, özellikle acil kraniyotomi gereken vakaları inisiyatif kullanarak başkaca sağlık merkezlerine sevk etmesi konusunda uyarıldıkları iddia edilmektedir."

Kent hastanelerinin kapatılarak vatandaşların şehir hastanelerine yönlendirildiği bir sistemde vatandaşların medikal malzeme eksikliğinden dolayı mağdur edildiğini savunan İlgezdi, açıklamasına şöyle devam etti:

"HASTA İLE SAĞLIK ÇALIŞANI KARŞI KARŞIYA BIRAKILIYOR"

"Bu şehir hastaneleri büyük vaatlerle kurmadılar mı? Şehrin en uzak noktalarına kurmaları bir yana, Türkiye genelinde yaşanan randevu sistemindeki sıkıntının hala devam etmesi bir yana, şimdi de medikal malzeme eksikliğinden dolayı vatandaş, şifa bulmaya geldiği hastane kapısından geri çevriliyor. Üstelik Ankara Şehir Hastanesi'nin acil servisindeki uzmanlara, 'hastayı inisiyatif kullanarak başka hastanelere sevk edin' uyarısı gidiyor. Bu da hasta ile sağlık çalışanını karşı karşıya bırakan bir uygulamadır."

Türkiye genelinde birçok şehir hastanesinde malzeme sıkıntısı yaşandığına değinen İlgezdi, "Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşanan malzeme eksikliğinin nelere yol açacağını bir örnekle açıklayacak olursak; Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvuran 16 yaşındaki bir gencin sol göz damarlarında tıkanma tespit edilmiş, acil ameliyat kararı verilmiş, ancak gereken tıbbi malzeme bulunmadığı için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmişti ve yaşanan bu uzun süreçte hasta görme bozukluğuyla karşı karşıya kalmıştı. Ne yazık ki aynı minvalde birçok hikayenin yaşandığını bilmekteyiz. Yukarıda anlatılan acı hikayenin yenilerinin Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde yaşanmaması için biz de Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedik ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da konuya ilişkin merak ettiklerimizi sorduk" dedi.

İlgezdi, Sağlık Bakanı Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Ankara Şehir Hastanesi'nde toplamda 12 CCN motoru bulunduğu, ancak sadece ikisinin çalışır durumda olduğu bilgisi doğru mudur? Değilse kaç tane bulunmaktadır? Kaçı çalışır vaziyettedir?

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki çalışamaz halde olan 10 CCN motorunun bakımsızlıktan ve sterilizasyon malzemesi eksikliğinden dolayı kullanılamadığı bilgisi doğru mudur?

Söz konusu CCN motorlarının kaç tanesi kapanan kent içindeki diğer hastanelerden getirilmiştir? Ankara Şehir Hastanesi kaç tane CCN motoru alımı yapmıştır? Şu an neden CCN motoru alımı yapılmamaktadır?

Söz konusu CCN motorları en son ne zaman yenilenmiştir? Çalışır vaziyette olanların devre dışı kalıp kalmayacağı konusunda bir kesinlik söz konusu mudur? Yedeği hastane bünyesinde bulunmakta mıdır?

Ankara Şehir Hastanesi'nin acil servisinde eksik olan medikal malzemeler nelerdir?

Ankara Şehir Hastanesi'nin acil servisine vaka kabul edilmediği, vakaların farklı sağlık merkezlerine sevk edildiği bilgileri doğru mudur? Doğru ise neden vaka kabul edilmemektedir?

Ankara Şehir Hastanesi'nin acil servisine hangi vakalar kabul edilmemektedir?

Ankara Şehir Hastanesi'nin acil servisinde kraniyotomi işlemi yapılabilmekte midir? Yapılamıyorsa nedeni nedir? En son ne zaman kraniyotomi gereken vakaya bakılmıştır?

Ankara Şehir Hastanesi'nin acil servisinde mayıs ayından bu yana, hastanede bakılamayacağından dolayı başkaca sağlık merkezine kaç sevk gerçekleşmiştir?

- Ankara Şehir Hastanesi'nde malzeme eksikliği yaşandığı bilgisi doğru mudur? Bakanlığınızın böyle bir tespiti var mıdır? Varsa malzeme eksikliğini giderme konusunda bir girişiminiz olmuş mudur?

Söz konusu malzeme eksikliği neden döner sermaye bütçesinden karşılanmamaktadır?"