Son dakika haberleri! Gamze Akkuş İlgezdi: Önlem Almayan İktidar ve Bakanlık Yetkilileri Tüm Covid Ölümlerinin Sorumlusudur - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gamze Akkuş İlgezdi: Önlem Almayan İktidar ve Bakanlık Yetkilileri Tüm Covid Ölümlerinin Sorumlusudur

15.07.2022 11:29
Son dakika haberleri! Gamze Akkuş İlgezdi: Önlem Almayan İktidar ve Bakanlık Yetkilileri Tüm Covid Ölümlerinin Sorumlusudur

Son dakika haberine göre CHP’nin sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nı uyardı. İlgezdi, “Bakanlık neyi seyrediyor? 4-10 Temmuz tarihleri arasında vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 105, 30 Mayıs-5 Haziran haftasına göre ise yüzde bin 448 artarak 117 bin 95’e çıktı. Vefatlar ise geçen haftaya göre yüzde 25, 30 Mayıs- 5 Haziran haftasına göre yüzde 55 artarak 31 oldu. Buradan tekrar uyarıyorum. Önlem almayan iktidar ve bakanlık yetkilileri, tüm Covid ölümlerinin sorumlusudur” dedi.

CHP'nin sağlıktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nı uyardı. İlgezdi, "Bakanlık neyi seyrediyor? 4-10 Temmuz tarihleri arasında vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 105, 30 Mayıs-5 Haziran haftasına göre ise yüzde bin 448 artarak 117 bin 95'e çıktı. Vefatlar ise geçen haftaya göre yüzde 25, 30 Mayıs- 5 Haziran haftasına göre yüzde 55 artarak 31 oldu. Buradan tekrar uyarıyorum. Önlem almayan iktidar ve bakanlık yetkilileri, tüm Covid ölümlerinin sorumlusudur" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekti. İlgezdi, şunları kaydetti:

"BÖYLE GİDERSE SONBAHARDA BU İŞİN ÖNÜNÜ ALAMAYIZ"

"Gece müzik yasağı dışında tüm Covid-19 önlemleri kalktı. Yeni varyantın bulaşıcılığı nedeniyle maskesiz, mesafesiz hayat, Covid-19 vakalarını patlattı. Mayıs sonuna göre, vaka sayımız yüzde bin 448 arttı. Maalesef bu artış tablosu, yarını bize gösteriyor. Derhal önemlerin geri gelmesi lazım. Böyle giderse sonbaharda bu işin önünü alamayız. Bakanlık, önlem almak yerine, alınmayan önemlerin bedelini yurttaşlarımız canıyla ödüyor, salgını seyrediyor. Böyle bir salgın yönetimi olamaz.

"ÖNLEM ALMAYAN İKTİDAR VE BAKANLIK YETKİLİLERİ, TÜM COVİD ÖLÜMLERİNİN SORUMLUSUDUR"

Baştan beri, önlemlerin çok hızlı kaldırıldığını vurguluyoruz. Üç gün üst üste vaka sayısı binin altına inince toplu taşımada bile maske zorunluluğu kaldırılmıştı. 30 Mayıs'tan beri haftalık olarak açıklanan verilerde günlük ortalama hep binin üzerinde. Hatta son hafta, günlük ortalama neredeyse 17 bin. Bakanlık hala neyi bekliyor? Alınmayan önemlerin bedelini yurttaşlarımız canıyla ödüyor. Mart 2020'den beri Covid-19 pandemisi ile mücadele veriyoruz. Artık salgını biliyoruz. Ancak bakanlık, artan vakalara karşı hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya ve süreci yine kaosa sürüklemeye devam ediyor. Buradan tekrar uyarıyorum. Önlem almayan iktidar ve bakanlık yetkilileri, tüm Covid ölümlerinin sorumlusudur."

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Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gamze Akkuş İlgezdi: Önlem Almayan İktidar ve Bakanlık Yetkilileri Tüm Covid Ölümlerinin Sorumlusudur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Gamze Akkuş İlgezdi: Önlem Almayan İktidar ve Bakanlık Yetkilileri Tüm Covid Ölümlerinin Sorumlusudur - Son Dakika
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