Son dakika haberleri | Gamze Taşçıer: Sadece Son 5 Günde Mazota Yüzde 25 Zam Yapılırken Susanlar, CHP'li Belediyeleri Gayri Nizami ve Gayri Ahlaki Bir Siyasetle Batırmaya...

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara'da suya yüzde 50 indirim yapılması kararını "Kendi belediyelerinde ulaşımdan suya vatandaşı zam yağmuruna tutan AKP, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğu ile suya yüzde 50 indirim kararı aldı. Bu adımla ASKİ elektrik giderinin yarısını dahi karşılayamaz hale sokuluyor. Sadece son 5 günde mazota yüzde 25 zam yapılırken susanlar, CHP'li belediyeleri gayri nizami ve gayri ahlaki bir siyasetle batırmaya çalışıyor" sözleriyle eleştirdi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla suya yüzde 50 indirim yapılmasına tepki gösterdi. Taşcıer, indirim kararıyla ASKİ'nin elektrik giderlerini karşılayamayacağını belirtti.

Taşcıer, TBMM Genel Kurulu'nda şunları söyledi:

"Bugün Türkiye derin bir ekonomik kriz içerisinde. Bunun sorumlusu da Erdoğan ve partisi. Doğalgazdan, elektriğe, akaryakıttan harç ücretlerine, her şeye zam yapan, kendi belediyelerinde ulaşımdan suya vatandaşı zam yağmuruna tutan AKP, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğu ile suya yüzde 50 indirim kararı aldı.

Ankara'da suyun maliyeti 24 lirayken, vatandaşa zaten 13 liraya sunuluyordu. Bu adımla ASKİ elektrik giderinin yarısını dahi karşılayamaz hale sokuluyor. Sadece son 5 günde mazota yüzde 25 zam yapılırken susanlar, CHP'li belediyeleri gayri nizami ve gayri ahlaki bir siyasetle batırmaya çalışıyor.

Ya benimsin ya kara toprağın anlayışıyla Ankaralıları cezalandıran bu zihniyeti kınıyorum. Burada da çoğunluktasınız, bir gün olsun doğalgaza, akaryakıta indirim teklifinizi görmedik. Samimiyseniz, derdiniz belediye batırmak değil vatandaşa fayda sağlamaksa buyurun tüm belediyelerinizde de yüzde 50 indirim yapın görelim diyorum."