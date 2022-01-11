Gana'nın Bekwai bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bekwai bölgesinden başkent Akra'ya giden otobüsle ters yöndeki kamyon, Sefwi Bekwai-Bibiani kara yolunda çarpıştı.
Kazada 28 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır 19 kişi yaralandı.
Yol koşulları ve sürücü hataları nedeniyle ülkede sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Gana'da trafik kazasında 28 kişi öldü - Son Dakika