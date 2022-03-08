Son dakika haberleri... Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'dan ülkesine yatırım çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'dan ülkesine yatırım çağrısı

08.03.2022 19:08
Son dakika haberleri... Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'dan ülkesine yatırım çağrısı

Son dakika haberler: Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin Batı Afrika'nın tamamında iş yapmak için en güvenli yer olduğunu söyledi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin Batı Afrika'nın tamamında iş yapmak için en güvenli yer olduğunu söyledi.

Akufo-Addo, Dubai EXPO 2020'de yaptığı konuşmada, Gana'nın yatırımların rejim tarafından korunduğu bir yer olduğunu belirtti.

Gana'nın Batı Afrika'nın tamamında iş yapmak için en güvenli yer olduğunu vurgulayan Akufo-Addo, "Bugün Batı Afrika'nın en güvenli ülkesiyiz, Batı Afrika'daki en büyük doğrudan yabancı yatırım alıcısıyız. Batı Afrika'da iş yapma kolaylığı endeksinde üçüncü sıradayız." dedi.

Akufo-Addo, Gana'da çeşitli yatırım fırsatları olduğunu, ülkede ticari işlemleri herkes için daha kolay hale getirmek için bir dizi girişimin de başlatıldığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım Borsa İstanbul'da gong Gezinomi için çaldı Borsa İstanbul'da gong Gezinomi için çaldı

Batı Afrika, Yatırım, Dubai, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'dan ülkesine yatırım çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
19:05 Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı
19:01 Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 19:14:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'dan ülkesine yatırım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement