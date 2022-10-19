Son dakika haberleri... Gar katliamı davasında birleştirme kararı

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili, Yargıtay'ın saldırıda yaralandıktan sonra hastanede ölen 1 kişi ve 10 yaralı yönünden bozma kararının ardından, 9 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme, bu davanın, ana davadan ayrılan sanık Erman Ekici ile 16 firari sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 19'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada Ağustos 2018 tarihinde karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Yakup Şahin, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın ayrıca 'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak' suçundan da 10 yıl hapis cezası aldı.