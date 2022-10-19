Son dakika haberleri... Gar katliamı davasında birleştirme kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gar katliamı davasında birleştirme kararı

19.10.2022 16:07
Son dakika haberleri... Gar katliamı davasında birleştirme kararı

Son dakika gündem haberi... ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili, Yargıtay'ın saldırıda yaralandıktan sonra hastanede ölen 1 kişi ve 10 yaralı yönünden bozma kararının ardından, 9 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili, Yargıtay'ın saldırıda yaralandıktan sonra hastanede ölen 1 kişi ve 10 yaralı yönünden bozma kararının ardından, 9 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme, bu davanın, ana davadan ayrılan sanık Erman Ekici ile 16 firari sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 19'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada Ağustos 2018 tarihinde karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Yakup Şahin, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın ayrıca 'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak' suçundan da 10 yıl hapis cezası aldı.

YARGITAY DOSYAYI KISMEN BOZDUYargıtay, sanıklara verilen bu cezaları onarken, saldırıdan sonra yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Mustafa Budak yönünden de saldırıdan sorumlu tutulan sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un öldürmeden cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Yargıtay ayrıca olaydan sonra yaralanan 10 kişinin patlamadan kaynaklı yaralanıp yaralanmadıklarının net olmadığı bu nedenle bu kişiler yönünden verilen cezaların yeniden değerlendirilmesini; ayrıca yöneticilikten hüküm kurulan sanık Erman Ekici yönünden 'Anayasal düzeni ihlal' ve 'kasten öldürme' suçundan da suç duyurusunda bulunulması gerektiğine hükmederek, kararı kısmen bozdu.BİRLEŞTİRME KARARIBozma sonrası 9 sanığın yargılanmasına Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada tutuklu sanıklar ile müşteki avukatlarına söz veren mahkeme, bu davanın ana davadan ayrılan sanık Erman Ekici ile 16 firari sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksik evrakların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
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Yargıtay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gar katliamı davasında birleştirme kararı - Son Dakika

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