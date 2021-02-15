Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika

Bir aile yok oldu! Annesini öldüren babasını ve babaannesini gözünü kırpmadan vurdu

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Muhammet Salih Kanca'nın (38) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin naaşını, aile üyeleri ile Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehidin babasının da aynı uçakla kente geldiği, annesinin ise 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kanca'nın cenazesi, İlkadım ilçesi Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Şehitliği'ne defnedilecek.