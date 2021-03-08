Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili - Son Dakika

Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili

08.03.2021 13:22

Son dakika genel haberi: - Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili Anne Sadiye Özbey: Kılıçdaroğlu bizleri bir nevi kandırdı Gara'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Semih Özbey'in anne ve babası, çocuklarından gelen 'Kılıçdaroğlu bizim içinde yürüsün' mektubunu iletmelerine rağmen...

- Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili

Anne Sadiye Özbey: Kılıçdaroğlu bizleri bir nevi kandırdı

MALATYA - Gara'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Semih Özbey'in anne ve babası, çocuklarından gelen 'Kılıçdaroğlu bizim içinde yürüsün' mektubunu iletmelerine rağmen bu isteklerinin kulak ardı edildiğini söylediler.

18 Eylül 2015 yılında görev yeri olan Rize İl Jandarma Komutanlığı'na giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey'inde aralarında bulunduğu 13 kişinin Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesinde infaz edilerek şehit edilmesinin yankıları sürüyor. 6 yıl boyunca kendisi gibi teröristlerin elinde alıkonulan Şehit Semih Özbey ve arkadaşlarının ailesine gönderdikleri mektupta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü gibi kendileri içinde yürüyüş yapmasını istedikleri öğrenildi. O dönem Anne Sadiye ve baba Gürsel Özbey teröristlerin elinde olan çocuklarının bu isteklerini Kılıçdaroğlu'na iletti ve yürüyüşün yapılacağı sözünü aldı. Ancak aradan geçen süre zarfında hiçbir girişimde bulunulmadı ve PKK'lı teröristler geçtiğimiz günlerde haince 13 kişiyi şehit etti.

Malatyalı Şehit Astsubay Semih Özbey'in ailesi ise evlerinde oluşturduğu şehit köşesinde çocuklarından kalan hatıraları yaşatarak acılarını içlerine gömdü. Baba Gürsel Özbey, 6 yıl boyunca çocuğunun kurtarılması için yoğun bir mücadele verdiğini söyleyerek, konuyu birçok siyasiye ilettiklerini anlattı. 2018 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malatya'ya gelişi sırasında kendisi ile görüştüğünü de anımsata baba Özbey, "Kılıçdaroğlu'na gidip bak çocuklardan biri mektup yazmış, 'Kılıçdaroğlu Adalet yürüyüşü yapıyor, bizim içinde yürüyüş yapsın ' diyorlar dedim. Yine HDP'lilere gittim süreç kötüye gidiyor, bu çocukları gidin getirin sizin de çocuklarınız var, yapmayın etmeyin PKK'nın artık yakasını bırakın, bu çocukları sağ salim ailelerine kavuşturun dedim. Ama maalesef olmadı. Gelinen bu noktada bu çocukların sonu böyle olmamalıydı. Kalleşçe, kahpece bunu katledenlerden ben hesap sormak için elimden ne geliyorsa yapacağım" diye konuştu.

Şehit oğlunun mezarına gittiğini söyleyen Özbey, " Geçen mezara gittim ve dedim ki 'Semih seni kurtaramadım hakkını helal et, ama ben mücadeleye devam edeceğim. Bu terörün kökünün kazınması için, ülkenin bekasına el uzatanlar kim olursa olsun, bitmesi için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Acılı anne Sadiye Özbey'de alıkonulan evlatlarının haince şehit edildiğini söyleyerek, "Allah onların yanına bırakmasın. Bize yaşattıklarının bin katını yaşasınlar. Yavrumuzu bizden aldılar, 6 yıl hasret kaldık, sesini duyamadık. Ben yavrumun geleceğini bekliyordum ama kalleşçe yavrularımızı bizden elimizden aldılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerinin her zaman yanında olduğunu da ifade eden Anne Özbey, "Ama bizi oyalayanları da Allah yanlarında bırakmasın, onlarda aynısını yaşasın" ifadelerine yer verdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de bu süreçte görüştüklerini kaydeden Sadiye Özbey, "Çalmadığımız kapı kalmadı, bize umut verdiler ama olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na dedik ki çocuklar mektup da bizim içinde bir yürüyüş yapsın diyorlar. Oda bana 'Yaparız' dedi, bende sürekli ne zaman yürüyüş yapılacak diye bekliyordum, bizde katılalım diye ama yapmadılar. Kulak ardına atıldı, bir adım dahi atılmadı" diye konuştu.

Anne Özbey, önceki gün kendisini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'ya, "Kemal Kılıçdaroğlu bir nevi kandırdı. Abaca kendi çocukları olsa ne yaparlardı, Kılıçdaroğlu'nun çocuğu orda olsaydı ne yapardı. Bir zahmet mektuba bakıp ta bu çocukları kurtarmadılar" diye konuştu.

Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili
Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili
Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili
Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili
Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili
Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili
Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili

Cumhuriyet Halk Partisi, Şehit, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili - Son Dakika


Son Dakika

Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu         
22:39
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 23:05:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Gara Şehidinin ailesi kendilerine kulak tıkayan CHP ve HDP'ye tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei