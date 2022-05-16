GARAJDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL DE YANDI - Son Dakika
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GARAJDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL DE YANDI

16.05.2022 12:17

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, ahşap garaj çıkan yangında içindeki otomobille yandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, ahşap garaj çıkan yangında içindeki otomobille yandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Amasra'ya bağlı Saraydüzü köyünde T.S'ye ait ahşap garajda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan garajdan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil ile birlikte garaj da alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ve garaj kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GARAJDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL DE YANDI
GARAJDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL DE YANDI
GARAJDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL DE YANDI
GARAJDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL DE YANDI
GARAJDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL DE YANDI

YORUMLAR
500
Amasra'da garajda park halinde bulunan otomobil yandı Amasra'da garajda park halinde bulunan otomobil yandı Hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü Hareket halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GARAJDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL DE YANDI - Son Dakika


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