Son dakika haberleri! Garanti BBVA, İzocam'la işbirliği yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Garanti BBVA, İzocam'la işbirliği yaptı

22.02.2021 11:55
Son dakika haberleri! Garanti BBVA, İzocam'la işbirliği yaptı, System.String[]

Son dakika haberleri: Garanti BBVA, Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ürününün ardından Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı ürününü de hizmete sundu.

Garanti BBVA, Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ürününün ardından Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı ürününü de hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yalıtım ile enerji tasarrufu bilincini yayma ve bu sayede sürdürülebilir yapılar oluşturma misyonu ile hareket eden İzocam ile iş birliği yapan Garanti BBVA, müşterilerine sunduğu kolay, hızlı ve sorunsuz alışveriş kredisi süreciyle yalıtım yatırımlarını kolaylaştırarak İzocam kalitesi ile binalardaki enerji verimliliğinin artmasına katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA olarak, 15 yılı aşkın süredir sürdürülebilir finans kapsamında pek çok yenilikçi ürün hayata geçirdik. İş dünyasında enerji verimliliğine dair uygulamaların arttırılmasını yeşil ve sürdürülebilirlikle bağlantılı kredilerle desteklerken, bireysel müşterilerimiz için de bu konuda pratik çözümler geliştiriyoruz. Dünyadaki toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ı binalarda gerçekleşiyor. Türkiye'ye baktığımızda da benzer bir tablo görüyoruz. Enerjideki dışa bağımlılığımız sebebiyle, enerjinin etkin ve verimli şekilde kullanılması için enerji verimliliğinin önemi giderek artıyor. Çeşitli uygulamaları ile binalardaki tüketimi ciddi oranda azaltarak hane halkı, ülkemiz ve dünya ekonomisine katkı sağlamak mümkün. Bina yalıtımı da bu anlamda en kolay uygulanan ve en hızlı sonuç alınan çözümlerden biri. Doğru yalıtım binaların çevre üzerindeki olumsuz etkisini önlerken, binalarda harcanan enerjiyi azaltarak, daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sağlıyor. Bu ürün sayesinde ülkemizdeki yalıtımlı bina sayısının hızla artmasını diliyoruz."

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten ise, Garanti BBVA olarak, yenilenebilir enerji sektöründe bireysel yatırımların yaygınlaşması amacıyla Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ürününün ardından Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı'nı hayata geçirdiklerini belirtti.

Akten, "Bu kapsamda İzocam ile işbirliği yaparak bankamızda kullanılan alışveriş kredisini Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı ürününe uyarladık. 2008 yılında yayınlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'yle, tüm binalar kullandıkları enerji miktarına ve doğaya saldıkları gazlara göre sınıflandırılıyor. Yönetmelik gereğince binalarda yalıtımın önemi artarken, finansman süreçleri de önem kazanıyor. Bu tür uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacak alışveriş kredisi ürünümüzle bireysel müşterilerimiz 5 dakikada krediye ulaşıp uygun taksitlerle binalarının yalıtımını gerçekleştirmesine imkan sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akten, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerjideki payını artırmak amacıyla bireysel müşterilere yeni ürünler sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı da Türkiye'de toplam bina stokunun sadece yüzde 20'sinin nitelikli yalıtıma sahip olduğunu, oysaki ısı yalıtımı ile binaların yaz kış istenen iklim ve konfor şartlarına hızla ulaşarak enerji kullanımında yüzde 60'ın üzerinde tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Savcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalıtım malzemeleri bir yandan ısıl ve akustik konfor ile yangın güvenliği sunabilirken, diğer taraftan binanın ömrünü uzatarak toplum ve ülke ekonomisine de fayda sağlıyor. Ayrıca ısı yalıtımı sera gazı salımlarının azalması için de önemli bir katkı sunuyor. Artık tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi olması zorunluluğu gereğince, bu belgenin binaların alınması, satılması hatta kiralanması sırasında ibraz edilmesi gerektiğini biliyoruz. Yeni binaların en az C sınıfı olarak belgelendirilmesi için de nitelikli ısı yalıtımının yapılması oldukça önem arz ediyor. Bu çerçeveden bakıldığında Garanti BBVA ile işbirliği içinde İzocam'a özel bir limitte geliştirilen, dosya masrafsız Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı için alışveriş kredisi yalıtım yaptırmak isteyen ihtiyaç sahipleri için oldukça avantajlı. Evine yalıtım malzemesi almak isteyen ya da binasını yalıtmak isteyen Garanti BBVA müşterileri ürün ve hizmetlerimizi sabit pos cihazı bulunan İzocam bayilerinden kolaylıkla temin edebilecekler."

Türkiye, İzocam, Enerji, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Garanti BBVA, İzocam'la işbirliği yaptı - Son Dakika Ekonomi


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