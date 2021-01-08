Son dakika haberleri | Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı

08.01.2021 11:49
Son dakika haberleri | Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı, System.String[]

Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde gasp suçundan aranan şahıs, polislerden kaçarken kaza yapınca yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gasp suçundan aranan şahıs, polislerden kaçarken kaza yapınca yaralandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptıkları denetimlerde, A.B. isimli şahsı motosikletle seyir halindeyken durdurmak istedi. Ancak şahıs polisleri görünce kaçtı. A.B, Kemalpaşa Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybedince düşerek yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yaptığı motosiklet ve yaralı şahsın üzerinde yapılan aramada 3,75 gram metanfetamin ve ruhsatız silah ele geçirildi. Ayrıca yapılan sorgulamada A.B'nin gasptan dolayı arandığı belirlendi. Şahıs tedavisinin ardından gözaltına alındı. Plakasız ve sigortası olmayan motosiklet ise otoparka çekildi. - BURSA

Son dakika haberleri | Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri | Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

1 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladı! Sürücü "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek cipi bilerek dinlenme tesisine sürmüş Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşı mutasyon geçirmiş koronavirüse karşı etkili İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı Karpuz kilosu 9 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı         
11:41
4'ü kanser olmak üzere 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 4'ü kanser olmak üzere 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
11:37
Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor         
11:13
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı         
10:47
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti         
08:21
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti         
00:15
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 12:20:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei