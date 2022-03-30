Son dakika haberleri: Gaspçıyı tornavida ile öldüren üniversite öğrencisi hakim karşısında - Son Dakika

Bursa'da, kendisini tornavida ile tehdit edip, telefonunu gasp etmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan Aysu'yu (31) bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Enes Kör'ün (21) tutuksuz yargılanmasına başlandı. Müşteki avukatı, Kör'ün suçun mahiyeti ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi nedeniyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise talebi reddetti.

Edinilen bilgiye göre, olay 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erkan Aysu, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör'ün, boş zamanlarında çalıştığı süpermarkete giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayı göstermişti. Maktul, Enes Kör'e "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı.

Cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Kör, daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirirken, Enes Kör de işe gitti. Birçok suçtan kaydının bulunduğu belirtilen Erkan Aysu, Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.elefonunu istedi.

Savcılık soruşturmasında Enes Kör hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açıldı. Kör'ün ailesi, avukat aracılığıyla tutukluğa itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinayeti gören tanık ifadesinin yanında, olay anında Erkan Aysu'nun elindeki tornavidayla üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ve çakmak gazını dikkate alıp, 37 gündür cezaevinde olan Enes Kör'ün tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Cumhuriyet Savcısı ile Aysu'nun ailesinin avukatı, tahliye kararına itiraz için üst mahkeme olan 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaat etti. İtirazı değerlendirmek için dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşünü bildirip, her iki itirazı da reddetti.

Enes Kör'ün yargılanmasına tutuksuz olarak başlandı. Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Enes Kör, Erkan Aysu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı, sanığın işlediği öldürme eylemine rağmen tensipli tahliye edilmesinin hem hukuken hem de vicdanen isabetsiz olduğunu savunarak, bu durumun mahkeme heyetinin tarafsızlığını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, müşteki vekili tarafından sunulan gerekçeleri yerinde görmeyerek, reddi hakim talebini reddetti. Talebin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından tutuksuz sanık Enes Kör, polis kontrolünde adliyeden çıkarıldı. - BURSA