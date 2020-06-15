Son dakika haberleri: Gastronomi kentinin kirazı fiyatıyla da rekoltesiyle de sevindiriyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Gastronomi kentinin kirazı fiyatıyla da rekoltesiyle de sevindiriyor

Son dakika haberine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Gaziantep'te, bu yıl hem rekolte hem de fiyat yaklaşık üç kat arttı.

Son dakika haberleri: Gastronomi kentinin kirazı fiyatıyla da rekoltesiyle de sevindiriyor, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Gaziantep'te, bu yıl hem rekolte hem de fiyat yaklaşık üç kat arttı.

Dünyanın önemli mutfakları arasında yer alan ve bu zenginliği UNESCO tarafından da tescillenen Gaziantep'te, yaklaşık 25 yıldır kentin özellikle "Sof Yaylası" olarak adlandırılan ve temiz havasıyla bilinen yüksek kesimlerinde yetiştirilen "Napolyon" cinsi kirazın hasadına başlandı.

Yaklaşık 20 bin dönüm arazide üretilen kiraz, parlak kırmızı rengi, iri yapısı, aroması ve uzun raf ömrü gibi özellikleri nedeniyle ihracatın gözde meyvesi konumunda bulunuyor.

Şehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son yıllarda kiraz üretiminde ciddi başarılar elde etiğini söyledi.

Akdeniz ikliminin bittiği ve karasal iklimin başladığı bölgede yetiştirilen kirazların tadının daha faklı ve lezzetli olduğunu belirten Yıldız, bu lezzete özellikle yurt dışından büyük talep olduğunu ifade etti.

"Hem rekolte hem de fiyat 3 kat arttı"

Bölgede genellikle "Napolyon", "Dalbastı" ve "Rambert" cinsi kirazları yetiştirdiklerini aktaran Yıldız, "Kiraz rekoltesi bu sene çok güzel. Hem fiyat hem de rekolte geçen seneye göre ortalama 3 kat arttı. Şu an bölgede 2 bin tona yakın kirazımız var. Fiyat ise 10 ile 15 lira arasında. Bu sene çiftçimizin yüzü güldü çok şükür. Geçen sene 750 ton kiraz vardı, fiyat ise 5-6 lira arasındaydı." diye konuştu.

Yıldız, Gaziantep kirazının ihracatta her geçen gün daha fazla talep gördüğünü belirterek, "2 bin ton kirazdan yaklaşık 1200 tonu ihracata gidiyor, diğeri iç piyasaya veriliyor. Genelde Almanya, İtalya, Norveç, Rusya gibi ülkelere gönderiyoruz. Gerçekten bu sene kiraz çok gözde bir meyve oldu." ifadelerini kullandı.

Yıldız, üreteciler tarafından titizlikle toplanan kirazların birliğe getirildiğini ve burada tırlara yüklenip aracı firmalar tarafından ihraç edildiğini anlattı.

Günde yaklaşık 2 tır ürün gönderdiklerini belirten Yıldız, "Bu yıl İskandinav ülkelerine göndermeye başladık. Çok yoğun talep var bizim kirazlara. Bunun da sebebi pandemi sürecinde insanlar içeriye kapandı ve tüketim her alanda arttı. Bu da ürünümüze olan talebi arttırdı. Rekoltede güzel olunca, ihtiyaca cevap veriyoruz. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Gastronomi kentinin kirazı fiyatıyla da rekoltesiyle de sevindiriyor - Son Dakika Ekonomi

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