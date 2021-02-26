Son dakika haberleri: Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı

26.02.2021 16:33
Son dakika haberleri: Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 2020'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artarak 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı.

Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 2020'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artarak 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı.

Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından hazırlanan Gayrimenkul Sektör Raporu'na göre, gayrimenkul yatırımlarının fon büyüklüğü 8,5 milyar lirayı buldu.

Geçen yıl 1,5 milyon adet konut satılırken, sektör, salgın koşullarına ve ekonomik daralmaya rağmen beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koydu. Kamu bankalarının kampanyaları ve konut faiz oranlarındaki düşüş son 10 yılın en yüksek senelik ipotekli konut satış hacmine ulaşılmasını ve son iki yılın satışlarının üzerine çıkılmasını sağladı.

Salgın sürecinde, İstanbul'da ofis pazarında bazı bölgelerde görülen boşluk oran artışların başka bölgelerdeki dolulukla kısmen dengelendi. Kovid-19'un olumsuz etkilerinin en az yaşandığı piyasa lojistik pazarı oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 31 Aralık itibarıyla yetkilendirilen 23 portföy yönetim şirketinden 7'si sadece gayrimenkul yatırım fonu kurmak üzere, yine 7'si hem gayrimenkul hem girişim sermayesi yatırım fonu kurmak üzere yetkilendirildi.

Halihazırda 8 tanesi Re-Pie Portföy'ün olmak üzere 47 gayrimenkul yatırım fonu bulunurken, bu fonların toplam büyüklüğü bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 20 artış göstererek 8,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

"Gayrimenkul yatırım fonları öne çıktı"

Açıklamada araştırmaya ilişkin görüşleri yer Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, geçen yıl kamu bankaları öncülüğünde gerçekleştirilen faiz indirim kampanyası sayesinde hem gayrimenkulde stokların eridiğini, hem de konut piyasasının canlandığını bildirdi.

Son yıllarda gelişen e-ticaretle birlikte lojistik merkezlerine talep artarken kiralarda da bir artış gözlendiğini aktaran Çamlıbel, şu açıklamalarda bulundu:

"Ofisler, AVM'ler ve konaklama tesisleri salgın sürecinde zorluklar yaşarken, gayrimenkul yatırım fonlarına ilgi yoğunlaştı. Geçen yılın eylül-aralık döneminde SPK tarafından 2 yeni gayrimenkul yatırım fonuna kuruluş izni, 1 gayrimenkul yatırım fonuna ihraç belgesi onayı verildi. Salgın devam ederken gayrimenkul sektörü 'yeni normal' koşullarında kendini yeniden yapılandırdı. Ülkemizdeki gayrimenkul yatırım eğilimi göz önüne alındığında, belirsizliklerle dolu salgın sürecinde yatırımcıların risk tercihlerine göre varlıklarını dağıtmasına imkan tanıyan gayrimenkul yatırım fonları 2020 yılında da öne çıktı."

Gayrimenkul, Yatırım, konut, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kanal İstanbul polemiği büyüyor! Erdoğan, kendisine 23 Haziran'ı hatırlatan İmamoğlu'na Maltepe üzerinden yüklendi Eşini öldüren kocadan kan donduran savunma: Kıskanmak suçsa suç işliyorum Sahte şeyh mahkemeyi etkilemek için 14 yeni tanık getirtti, hakim sayıyı fazla bulup duruşmayı erteledi Son Dakika! Erdoğan'dan "Normalleşme hangi illerden başlayacak?" sorusuna yanıt: Pazartesi günü değerlendireceğiz Karamollaoğlu ittifaka mesafeli! Erbakan için kaleme aldığı yazıda isim vermeden AK Parti'yi eleştirdi Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti
Zlatan İbrahimovic, LeBron James'i siyasi konularla ilgili konuşmasından dolayı eleştirdi Zlatan İbrahimovic, LeBron James'i siyasi konularla ilgili konuşmasından dolayı eleştirdi         
15:54
İnsan nesli tehlikede! 2045 yılında sperm sayısı '0' olacak İnsan nesli tehlikede! 2045 yılında sperm sayısı '0' olacak         
15:24
Tarım ve Orman Bakanı'ndan Tarım ve Orman Bakanı'ndan "Gıda fiyatları ne zaman düşer?" sorusuna yanıt         
15:14
Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü         
14:51
Sivas'ta son 7 günde korona vakası görülmeyen Suşehri ilçesinde tüm okullarda yüz yüze eğitim başlıyor Sivas'ta son 7 günde korona vakası görülmeyen Suşehri ilçesinde tüm okullarda yüz yüze eğitim başlıyor         
14:41
Yangında 2 kardeş yanarak can verdi, acılı baba Yangında 2 kardeş yanarak can verdi, acılı baba "Evlatlarım" diyerek feryat etti         
14:34
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Normalleşmenin hayal olduğu Çorum'da özel tim görevde! Sokak sokak gezip tedbirleri denetliyorlar Normalleşmenin hayal olduğu Çorum'da özel tim görevde! Sokak sokak gezip tedbirleri denetliyorlar         
13:54
"Erkeklerin görüntülerini mi izliyorsun?" diyerek eşini yumrukladı         
13:40
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Yunan tiyatro sanatçısı Dimitris Lignadis, çocuklara cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı Yunan tiyatro sanatçısı Dimitris Lignadis, çocuklara cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı         
12:37
Çağla Altunkaya, kendisinden 30 yaş büyük sevgilisi Acun Ilıcalı ile yeni pozunu paylaştı Çağla Altunkaya, kendisinden 30 yaş büyük sevgilisi Acun Ilıcalı ile yeni pozunu paylaştı         
11:53
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı         
11:01
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 16:42:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei