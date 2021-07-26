Üye Girişi
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü - Son Dakika

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü

26.07.2021 04:20

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada gaz pedalı takılı kalan TIR'ın dorsesinde yüklü 3 ton ağırlığındaki çelik saç makarası,karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü.

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada gaz pedalı takılı kalan TIR'ın dorsesinde yüklü 3 ton ağırlığındaki çelik saç makarası,karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Gaz pedalı takılı kalan TIR, 30 kilometre sonra durabildi.

Kaza 01.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzeri Mezit mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Hüseyin Çiftçiyönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı Çelik saç yüklü TIR'ın iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı. Yokuş aşağı hızlanan TIR'ın keskin virajdan döndüğü sırada, dorsesinde yüklü her biri 3'er ton ağırlığındaki Çelik saç makaraları, dorseden karşı yöne düştü. Düşen Çelik makaralardan biri İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Müslüm Kaptanyönetimindeki 17 GP 565 plakalı otomobilin ön kısmına düştü. Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.

30 kilometre sonra durdu

Gaz pedalı takılı kalan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi(38), aracı durdurmak istese de durduramadı. Sürücü, uyarı flaşörleri yakıp diğer sürücüleri uyardı. Bariyerlere de TIR'ı sürttüren sürücü aracı bir türlü durduramayınca yoluna devam etti. Polis uygulama noktasından hızla geçen TIR, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen TIR, herhangi bir araca ve kazaya 2. Bir kazaya neden olmadan durabildi.

Otomobilin olduğu olay yerine 112 Acil Servis Ambulansı ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ettiler. İtfaiye ekipleri ise sürücünün cenazesini sıkıştığı yerden kurtardılar. Cenaze savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayı anlatan sürücü Hüseyin Çiftçi, "Aracın gazı takılı kaldı. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Korna, selektör yaptım. İstemeden oldu" dedi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü

İnegöl, Çiftçi, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakanı görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurdu 00:28 Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakanı görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurdu Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu 23:41 Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi 22:10 Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in 21:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı 19:41 Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi 19:20 Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi
Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini Duygu Özaslan da giydi 18:10 Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini Duygu Özaslan da giydi Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı 17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı

Son Dakika Haberleri
17:42 Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş         
00:49
Hindistan'da tepeden düşen kayalar 9 turistin ölümüne neden oldu Hindistan'da tepeden düşen kayalar 9 turistin ölümüne neden oldu         
00:16
Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi         
23:02
Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi         
21:43
Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız         
20:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler         
18:23
Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu         
17:55
Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı         
16:24
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi         
12:07
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi         
10:45
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 04:54:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement