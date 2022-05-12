Son dakika haberleri: Gazeteci Ebu Akile vurulduğunda İsrail askerlerine 150 metre uzaktaydı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Gazeteci Ebu Akile vurulduğunda İsrail askerlerine 150 metre uzaktaydı

12.05.2022 03:56
Son dakika haberleri: Gazeteci Ebu Akile vurulduğunda İsrail askerlerine 150 metre uzaktaydı

Gelen son dakika haberlerine göre Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'nın Cenin kentinde öldürüldüğü sırada İsrail güçleri ile arasında 150 metre mesafe olduğu ortaya çıktı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'nın Cenin kentinde öldürüldüğü sırada İsrail güçleri ile arasında 150 metre mesafe olduğu ortaya çıktı.

İsrail Haaretz gazetesindeki habere göre, İsrail ordusu tarafından yapılan ilk soruşturmada gazeteci Ebu Akile'nin görevini yerine getirdiği sırada ölümüne neden olan ateşin İsrail tarafından mı yoksa Filistinli silahlı güçler tarafından mı açıldığı henüz netleşmedi.

Haberde soruşturmada Ebu Akile'ye ateş açıldığında kendisinin İsrail askeri güçlerine 150 metre uzakta olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Haaretz'in haberinde, İsrail özel kuvvetlerine bağlı askerlerin Cenin operasyonu sırasında onlarca kez ateş açtıklarını ancak ölümüne neden olan kurşunun İsrail mi yoksa Filistin tarafından mı açıldığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Haberde Ebu Akile'nin başına isabet eden kurşunun 5.56 mm'lik ABD yapımı otomatik bir piyade tüfeği olan M16'dan çıktığının bilindiği ancak, bu silahın İsrail ordusu ve Batı Şeria'daki hücreler tarafından da kullanıldığı ifade edildi.

Öte yandan Yediot Ahranot gazetesi, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın balistik inceleme için Filistin yönetiminden Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşunun İsrail makamlarına teslim edilmesini talep ettiğini duyurdu.

YORUMLAR
500
Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı Son dakika haberi | Uluslararası Af Örgütünden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine tepki Son dakika haberi | Uluslararası Af Örgütünden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine tepki

Al Jazeera, Batı Şeria, Haaretz, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Gazeteci Ebu Akile vurulduğunda İsrail askerlerine 150 metre uzaktaydı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 04:30:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Gazeteci Ebu Akile vurulduğunda İsrail askerlerine 150 metre uzaktaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement