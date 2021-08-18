Son dakika haberleri: Gazeteci Emre Erciş'i vuran 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika

GAZETECİ Emre Erciş'i evinin önünde bacağından silahla vuran 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin olayı gerçekleştirmeden hemen önceki anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gazeteci Emre Erciş 12 Ağustos Perşembe günü saat 11.50 sıralarında Fatih Silivrikapı'da evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Bacağından yaralanan Erciş, tedavi altına alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ise olay yerinden motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları motosikleti Okmeydanı'nda bırakarak lüks otomobile binip, kaçtıklarını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.