Gazi çocuğundan kendilerini ziyarete gelen askerlere "Çanakkale Türküsü" sürprizi - Son Dakika

Dinleyenlere duygusal anlar yaşatan Taraklı, bu önemli günde babasını unutmayan herkese teşekkür etti.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Bekir Abay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde 1993-1994'te askerlik yaparken yaşanan çatışmada gazi olan Murat Taraklı'nın evini ziyaret etti.

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