Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu - Son Dakika

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu

31.03.2021 11:59
Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu, System.String[]

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonuKORONAVİRÜSTE vaka artışlarıyla birlikte hastanelere başvuru oranları da arttı.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu

KORONAVİRÜSTE vaka artışlarıyla birlikte hastanelere başvuru oranları da arttı. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı, şubat ayının ortasından itibaren hasta sayısında iki katın üzerinde bir artış olduğunu söyledi. Botancı, "Şu anda özellikle İngiliz mutasyonu dediğimiz varyant bizim hastanemizdeki tüm vakaların yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturmakta" dedi.

Geçen yıl mart ayından bu yana koronavirüs ile mücadele eden Türkiye'de normalleşme süreci ile birlikte vaka sayıları hızla arttı. Günlük açıklanan vaka sayısı 40 bin bandına dayanırken, hastanelere Covid-19 semptomu şikayetiyle başvuranların sayısı da önemli oranda arttı. Koronavirüse karşı mücadele veren Gazi Üniversitesi Hastanesinin Başhekimi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bostancı, mart ayının başından itibaren tüm Türkiye verilerinde vaka artışı gözlemlediklerini belirterek, hastanelerindeki hasta yatış oralarında da belli bir artış olduğunu söyledi. Bostancı, "Bunu hem yoğun bakımlarımızda hem servislerimizde gözlemekteyiz. Türkiye'de toplamda 1 aydır 3 kat kadar bir vaka artışı oldu. Bu yüzden gerekli tedbirleri alarak bu hastalarımız için hem klinik anlamında hem yoğun bakım anlamında belli oranda yeni yerler açma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'YÜZDE 50-60'LIK DOLULUK'

'Ocak ayı başında hastalardaki azalmayla beraber Covid-19 hastaları için oluşturulan alanları normal hastaların hizmetine açtıklarını söyleyen Doç. Dr. Bostancı, "Fakat mart ayının başından itibaren hastalıktaki artışla birlikte bu alanları tekrar düzenlemek suretiyle Covid-19 hastalarının kullanımı için açmış bulunuyoruz. Sayı verecek olursak şubat ayının ortasından bu tarafa hem yatan hastalarımızda hem başvurularımızda hem yoğun bakım hastalarımızda 2 katın üzerinde bir artış var. Bizim şu aşamada Covid-19 için ayırdığımız alanlarda yaklaşık yüzde 50-60'lık bir doluluk söz konusu. Yoğun bakımlarda bu oran biraz daha yüksek. Bu haftadan itibaren bu artışın biraz daha fazla olacağını düşünüyoruz. 'Şu an hastalarımızı yatıracak yerimiz yok, acillerde hastamız var' diyemeyiz, hizmete devam ediyoruz; fakat bu artış trendine baktığımızda ileride bu sıkıntıları yaşayabileceğimiz aşikar. O yüzden herkesten isteğimiz, mümkün olan azami özenin gösterilmesi" diye konuştu.

'İNGİLİZ MUTASYONU TÜM VAKALARIN YÜZDE 70'İ'

Doç. Dr. Bostancı, İngiliz mutasyonunun çok yaygın olduğunu vurgulayarak, "Şu anda özellikle İngiliz mutasyonu dediğimiz varyant bizim hastanemizdeki tüm vakaların yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturmakta. Ağırlıklı olarak da bunu görmekteyiz. Fakat bu mutasyonun şöyle bir özelliği var; daha hızlı bulaşıyor. Daha hızlı bulaşması aile içi bulaşta öne çıkıyor. Bir ailede bir kişi mutasyona yakalandıysa diğer aile fertlerinin de hızlı bir şekilde enfekte olduğunu görüyoruz. Bizim de hastaneye yatışlarımızda çoğunluğunu bu mutasyonlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'MUTASYONLAR GENÇLERDE ENFEKSİYONA NEDEN OLUYOR'

Mutasyonların gençleri daha çok etkilediğini söyleyen Doç. Dr. Bostancı, "Bunun nedenlerinden birisi, belki 65 yaş üzerinin büyük oranda aşılanmış olması. Şimdi 60 yaş ve eşlerinin de aşılanması, kronik hastalıkları olanların da aşılanması söz konusu. Ama bu mutasyonların gençlerde oldukça sık enfeksiyona neden olduğu, bunlar vasıtasıyla da diğer insanlara daha yoğun bulaştığını gözlemliyoruz. Hastanede her yaş grubundan hastamız var. Yoğun bakıma geçişlerde hala ileri yaş ciddi bir etken, kronik hastalıklar özellikle kardiyak ve solunum yolu problemleri olan hastalarımızın yoğun bakımlara daha fazla geçtiğini görüyoruz. Şu anda yoğun bakımda oksijen ihtiyacı olan 50 yaş grubunda da, 40'lı yaşlarda da hastalarımız var. Ama ileri yaşta olan hastalarımızda da var. Bunların bir kısmı daha önce geçirilmiş enfeksiyonların ikinci enfeksiyonları da olabiliyor" dedi.

Doç. Dr. Bostancı, sadece Covid-19 ile ilgili değil, acil hastalara, onkoloji hastalarına ve tedavisi devam eden kronik hastalara da kesintisiz bir şekilde hizmet verdiklerini söyledi. Normalde hiçbir hastanede Covid-19 için ayrılan yüzlerce yatağın bulunmadığına dikkat çeken Bostancı, "Bu bölümler hastaların durumuna göre covidin artışına veya azalışına göre idare tarafından organize edilmekte" dedi.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu
Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu
Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu

Gazi Üniversitesi, Koronavirüs, Bostancı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu - Son Dakika


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