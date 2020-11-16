GAZİANTEP - Gaziantep Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

GAZİANTEP - Gaziantep Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırı güvenlik kamerasında

16.11.2020 13:31

Gaziantep'te iki kişinin Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırısı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gaziantep'te iki kişinin Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırısı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye, Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri yapılacak Mustafa Ataş'ın yakınları, cenazelerinin çabuk verilmesi için görevlilerle tartışmaya başladı.

Bu sırada Ataş'ın yakını olduğu öğrenilen 2 kişi, Adli Tıp Kurumuna taş atmaya başladı.

Taşlar kurumun kapısına ve camına isabet ederken bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adli Tıp Kurumu görevlileri, saldırıda bulunanlar hakkında şikayetçi oldu.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kişinin koşarak Adli Tıp Kurumu kapısına taşlar attığı, diğer yakınlarının da onun engellemeye çalıştığı görülüyor.

GAZİANTEP - Gaziantep Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Gaziantep Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Gaziantep Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Gaziantep Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırı güvenlik kamerasında

Mustafa Ataş, Gaziantep, Adli Tıp, Otopsi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Gaziantep Adli Tıp Kurumuna taşlı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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