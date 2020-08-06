Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ziyaret ettiği mahallelerdeki çocuklara özel maske dağıttı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, kentte yaşanan sorunları yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini almak için mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Şahinbey ilçesindeki Narlıtepe, Fırat ve İncilikaya mahallelerinde vatandaş ve muhtarlarla bir araya gelen Şahin, mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Yolda gördüğü çocuklarla bir süre sohbet eden Şahin, çoçuklara Kovid-19'dan korunmak için temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımına devam etmeleri uyarısı yaptı.

Şahin, çocuklara özel tasarlanmış maske, dezenfektan ve hijyen paketi de hediye etti.

Başkan Şahin, Narlıtepe Mahallesi Muhtarı Faruk Damar'ın talebi üzerine ilgili makamlarla iletişime geçerek bekçilerin eğitimlerini tamamlamalarının ardından devriyelere başlayacaklarını kaydetti.