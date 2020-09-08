Son dakika haberleri... Gaziantep düğünlerinde 'Hijyen Eğitimi Sertifikası' dönemi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gaziantep düğünlerinde 'Hijyen Eğitimi Sertifikası' dönemi

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te koronavirüs ile mücadele kapsamında düğünler nedeniyle vaka artışının engellenmesi için müzisyenlere 'Hijyen Eğitimi Sertifikası' veriliyor.

Son dakika haberleri... Gaziantep düğünlerinde 'Hijyen Eğitimi Sertifikası' dönemi, System.String[]
GAZİANTEP'te koronavirüs ile mücadele kapsamında düğünler nedeniyle vaka artışının engellenmesi için müzisyenlere 'Hijyen Eğitimi Sertifikası' veriliyor. Düğünlerde sadece sertifika alan müzisyenler görev alacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı ile Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) iş birliği ile düğün salonlarında sosyal mesafenin korunması, maske takılması ve hijyene özen gösterilmesi ile ilgili düzenlenen eğitimle kentteki müzisyenlere temizlik ve hijyen eğitimi veriliyor. Eğitime katılmayıp sertifika almayan müzisyenlerin düğünlerde çalışmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca izin verilmiyor. Eğitim gördükten sonra gerekli sertifikalarını alan müzisyenler, bir yandan şarkılarını seslendirirken diğer yandan düğüne katılanlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

'HİJYEN SERTİFİKASI OLMAYAN ÇALIŞAMAYACAK'

Türkiye'deki bütün müzisyenlerin tedbirler kapsamında eğitim alması gerektiğini ifade eden MÜZSAN Başkanı Ahmet Onurlu, "Gaziantep il ve ilçelerinde düğün salonlarında kafeteryalarda ve müzik sektörünün olduğu her yerde sahne alan arkadaşlarımıza hijyen eğitimi veriyoruz. Eğitimin ardından katılımcı arkadaşlara Covid-19 sürecinde çalışmaları için izin belgesi veriyoruz. Hijyen sertifikası olmayanların düğünlerde ve farklı yerlerde çalışmaları yasak olacak. Bunun yanı sıra bu sertifikayı almadan çalışan arkadaşlar kolluk kuvvetleriyle sorgulamaları yapılarak çalışmaları engellenecek. Eğitim alan arkadaşlar ise gerekli bilgilendirmeler yaparak düğünlerde alınan önlemler dışına çıkılmayacak. Eğitimlere şu ana kadar 336 kişi katıldı ve bin kişinin takılmasını bekliyoruz. Gaziantep başta olmak üzere tüm Türkiye'de müzisyenlere neler yapmaları gerektiği ile ilgili eğitim verilmesi gerekiyor" dedi.


- Gaziantep

Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 08:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gaziantep düğünlerinde 'Hijyen Eğitimi Sertifikası' dönemi - Son Dakika

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