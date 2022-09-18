Son dakika haberleri! GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

18.09.2022 16:37

Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatar saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) acı haberi Gaziantep'teki baba evine ulaştı.

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na PKK/ YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatar saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) acı haberi Gaziantep'teki baba evine ulaştı.

Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in şehit olduğu haberi, yetkililer tarafından Gaziantep'te Yeditepe Mahallesi'nde yaşayan babası İlhak, annesi Meryem ile yakınlarına verildi. Aile bireyleri, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşin en küçüğü olan şehit İsmet Aybek'in ailesinin yaşadığı ev ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

Bekar olan Aybek, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-

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Kaynak: DHA

Hudut Karakolu, Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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