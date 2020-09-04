İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde stant kurarak yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör konusunda bilgilendirdi.

Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) çalışmaları kapsamında GAÜN yerleşkesinde "El Ele Güvenli Geleceğe" adlı stant açtı.

Burada yeni kayıt yaptıran öğrenci ve velilere, terör örgütlerinin eleman kazanmak için kullandığı yöntemlerle zararlı alışkanlıkları önleme ve herhangi bir sorun olduğunda polisle nasıl irtibata geçmesi gerektiği konusunda bilgi verildi.

Ekipler, ayrıca öğrenci adaylarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.