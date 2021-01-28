Gaziantep FK'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

GAZİANTEP Futbol Kulübü'nde yarın oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize, Galatasaray maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçları belli olmuştur. Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.