Gaziantep FK'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı
28.01.2021 15:13
GAZİANTEP Futbol Kulübü'nde yarın oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
GAZİANTEP Futbol Kulübü'nde yarın oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize, Galatasaray maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonuçları belli olmuştur. Covid-19 test sonucuna göre, bir futbolcumuzun testi pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
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