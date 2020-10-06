Son dakika haberleri... Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ı baklava ile karşıladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ı baklava ile karşıladı

Bir son dakika haberine göre Transfer döneminin bitmesine saatler kala Gaziantep FK flaş bir transfere imza attı.

Son dakika haberleri... Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ı baklava ile karşıladı, System.String[]

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Gaziantep FK flaş bir transfere imza attı. Kırmızı-siyahlılar, Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Gaziantep FK'dan transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yıldız futbolcu Mirallas, şehrimizin plaka kodu olan 27 numaralı formamızı terletecektir" denildi.

Mirallas'ın bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi.

Kevin Mirallas kimdir?

5 Ekim 1987 yılında Belçika'nın Liege şehrinde dünyaya gelen Mirallas, futbola Standart Liege altyapısında başladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'nın bir çok kulübünün takibine giren Mirallas, daha sonra ise sırasıyla Lille, Saint-Etienne ve Olympiakos formalarını giydi. 2012 sezonunda İngiltere Ligi'nin köklü takımlarından Everton'a transfer olan Mirallas, bu süreç içerisinde gösterdiği futbolla Avrupa'nın önemli futbolcuları arasında yer edinmeyi başardı. Mirallas, Everton'daki başarılı kariyerinin ardından Fiorentina'ya transfer oldu. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Mirallas, kariyerinde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşarken bir kez de gol kralı unvanını kazandı. Özellikle yüksek top tekniği ve uzaktan şutlarıyla tanınan Mirallas, son olarak Royal Antwerp formasını terletti. Belçika Milli Takımı'nda 60 kez forma giyip, 10 kez de gol atan yıldız futbolcu, kariyerinde ise tam 486 resmi müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 95 gol atan Mirallas, 62 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan Belçikalı futbolcu, kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ı baklava ile karşıladı - Son Dakika Spor

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