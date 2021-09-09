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Son dakika haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal'dan transfer değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal'dan transfer değerlendirmesi Açıklaması

09.09.2021 10:17
Son dakika haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal'dan transfer değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Süper Lig ekibi Gaziantep'in kulüp başkanı Cevdet Akınal, başarılı bir transfer dönemini geride bırakarak yeni başarılara odaklandıklarını bildirdi.

Süper Lig ekibi Gaziantep'in kulüp başkanı Cevdet Akınal, başarılı bir transfer dönemini geride bırakarak yeni başarılara odaklandıklarını bildirdi.

Akınal, yazılı açıklamasında, oldukça zorlu ve hassas bir transfer dönemini geride bıraktıklarını belirtti. Taraftarlara söz verdikleri isimleri kadrolarına kattıkları için mutluluk duyduklarını ifade eden Akınal, şunları ifade etti:

"Sezonun sona ermesiyle ilk olarak Erol Bulut hocamızla anlaşmaya vardık. Bu sezon bizler için büyük önem taşıyor ve ilk andan itibaren bunun bilinciyle hareket ettik. Taraftarlarımıza her zaman bir söz verdim, 'Gaziantep şehrine yakışan bir kadro kuracağız' diye. Elbette yönetimimizden, hocamızdan ve takımımızdan herkesin de beklentisi arttı. Bu beklentiyi karşılamak adına fedakarlıklar yapmak gerekiyor ancak bir yandan da hata yapma lüksümüz bulunmuyordu. Hocamızın da raporuyla ortak bir strateji izledik ve oldukça iyi bir takım yarattığımızı düşünüyorum. İnşallah yapılan bu transferlerin ardından skor anlamında da bize yakışan sonuçlar almaya bir an önce başlayacağız."

"Kadromuza 14 çok önemli oyuncu katmayı başardık"

Akınal, transfer döneminin başladığı ilk andan itibaren büyük bir mesai harcadıklarını ve en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer döneminde yapacağınız hamleler belki de kulübün geleceği adına da belirleyici olabiliyor. Üst üste yapılan yanlış transferler ekonomik olarak yıllarca altından kalkınmayacak sonuçlar doğurabilir ancak doğru hamlelerle de kulübünüzün geleceğini inşa edebilirsiniz. Kadromuza 14 çok önemli oyuncu katmayı başardık. Bu isimler hem kendini kanıtlamış hem de yaş ortalamamızı oldukça düşüren transferler oldu. Geçtiğimiz yıl gösterdiği performansın ardından transferi belki de imkansız olarak değerlendirilen Muhammet Demir için aylarca mücadele verdik ama istediğimizi yaptık. Son olarak ise İngiliz milli futbolcu Steven Caulker'ı alarak transferi kapattık. Oluşan kadroya baktığımızda ise güçlü bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Taraftarlarımızın da mutluluğunu görmek bizleri daha da motive ediyor."

Transfer dönemi başarıyla geride bıraktıklarını, tüm enerjilerini takıma yansıtıp ligde arzu edilen sonuçları almaya başlamak zorunda olduklarını dile getiren Akınal, yeni başarılara koşacaklarını bildirdi.

"Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz"

Süper Lig'in 4. haftasında konuk edecekleri Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Cevdet Akınal, şunları kaydetti:

"Ligde tüm takımlar kadrosuna önemli takviyeler yaptılar ve herkesin de bir hedefi bulunuyor. Bu haftaki Antalyaspor da oldukça güçlü ve saygıyı hak eden bir takım. Ancak bu karşılaşma öncesi galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle alacağımız bir galibiyetle birlikte yeni bir seriye başlayabiliriz. Bu maçın öneminin farkındayız, futbolcularımız sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak bizleri ve Gaziantepli tüm taraftarlarımızı sevindirecek bir sonuç alacaklardır."

Yaklaşık 1,5 yıllık pandemi sürecinin ardından taraftarların yeniden tribünlere dönmesinin kendilerini heyecanlandırdığını aktaran Akınal, "Bu takım sadece ben veya yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın değil tüm Gaziantep şehrinin takımıdır. Şimdi söz sırası taraftarımızda. Umut ediyorum Antalyaspor maçında tribünleri kontenjanımız dahilinde doldurarak bizlere destek olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Gaziantep, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal'dan transfer değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor


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