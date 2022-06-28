Son dakika haberleri: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay tutuklandı

28.06.2022 17:53
Son dakika haberleri: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te sabah saatlerinde 2018'de yerel gazeteci Mahmut Ö.'ye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan GGC Başkanı İbrahim Ay tutuklandı. 4 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli tutuklanmıştı. Saldırıya ilişkin tutuklu bulunan sanıklardan Selçuk Y., mahkemeye bir mektup yazarak kendilerini azmettiren kişinin İbrahim Ay olduğunu ileri sürdü. Mektubun ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İbrahim Ay, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Ay, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Son Dakika | Gaziantep'te 4 yıl önce yerel gazetecinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Son Dakika | Gaziantep'te 4 yıl önce yerel gazetecinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haber: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı Son dakika haber: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay, tutuklandı
Kaynak: İHA

İbrahim Ay, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay tutuklandı - Son Dakika
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