Hazreti Ukkaşe türbesine ziyaretçi ilgisi

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Hazreti Ukkaşe türbesine ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Durmuşlar Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ukkaşe türbesinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Uhud, Hendek ve Bedir savaşlarına katıldığı ve savaş esnasında kılıcı kırıldığı için Hazreti Muhammed'in ona verdiği bir hurma dalını kılıç gibi kullandığı rivayet edilen Hazreti Ukkaşe'nin türbesi her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 120 işçiyle restorasyon çalışmalarının devam ettiği türbeye, normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçiler de gelmeye başladı.