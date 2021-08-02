Gaziantep'ten 7 ayda 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, bu yılın ocak-temmuz dönemindeki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 yükselterek, 5 milyar 554 milyon 113 bin dolarlık dış satım sağladı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yazılı açıklamasında, kentin yıl sonu hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve 7 aylık süreçte çok önemli seviyeye geldiğini belirtti.

Kentin zorluklara rağmen ihracatta ivme yakaladığının altına çizen Yıldırım, "Ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 5 milyar 554 milyon 113 bin dolar ihracata ulaşıldı. Şehrimiz adına gururlandırıcı ve gelecek açısından umut verici bir rakam." ifadesini kullandı.

Temmuzdaki ihracatlarıyla Türkiye'de en fazla dış satım yapan 5. il olduklarını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"En önemli hedeflerimizden biri katma değerli ürün üretimini teşvik ederek ihracat pazarlarımızın çeşitliliğini artırmak, pazar anlamında hiçbir ülkeye bağımlı kalmadan ürettiğimiz ürünleri dünyanın dört bir yanına pazarlamak. Gaziantepli iş insanlarımızın ticari zekasını, çalışkanlığını, yaratıcılığını ve azmini bilmeyen yok. Biz istiyoruz ki bu özelliğimizi teknolojik yatırımlarımızı da artırarak pekiştirelim, seviye atlayarak tüm dünyaya örnek olalım. Bugünkü ihracat rakamlarımızla en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında 5. sıradayız. Biz inanıyoruz ki yakın gelecekte 4. sıraya yükseleceğiz."