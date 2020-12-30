Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı

30.12.2020 15:25

Son dakika haberler: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Uğur D. (32) henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Vesile D'yi (55) Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki evde rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş zanlıyı ikna etmeye çalıştı.

İkna çalışmaları sürdüğü sırada zanlı, rehin aldığı annesine pompalı tüfekle ateş etti.

Eve giren özel harekat ekipleri zanlıyı yakaladı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde başından vurulan anne Vesile D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin mahallede bekleyişi devam ediyor.

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika


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