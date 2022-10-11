Karapolat Mahallesi'nde 9 Ekim'de meydana gelen kazada 30 küçükbaş telef olmuş, aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı. Konuyla ilgili olarak araştırma yapan jandarma ekipleri, sürücü T.K'yı (38) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Gaziantep'te 30 koyunun telef olduğu trafik kazasında sürücü yakalandı - Son Dakika

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