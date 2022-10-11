Son dakika haberleri! Gaziantep'te 30 koyunun telef olduğu trafik kazasında sürücü yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te 30 koyunun telef olduğu trafik kazasında sürücü yakalandı

11.10.2022 15:36
Son dakika haberleri! Gaziantep'te 30 koyunun telef olduğu trafik kazasında sürücü yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 30 küçükbaş hayvanın telef olduğu kazayla ilgili aranan sürücü yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 30 küçükbaş hayvanın telef olduğu kazayla ilgili aranan sürücü yakalandı.

Karapolat Mahallesi'nde 9 Ekim'de meydana gelen kazada 30 küçükbaş telef olmuş, aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı. Konuyla ilgili olarak araştırma yapan jandarma ekipleri, sürücü T.K'yı (38) gözaltına aldı.

Jandarma karakoluna götürülen T.K'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gaziantep'te 30 koyunun telef olduğu trafik kazasında sürücü yakalandı - Son Dakika

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