Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 30 küçükbaş hayvanın telef olduğu kazayla ilgili aranan sürücü yakalandı.
Karapolat Mahallesi'nde 9 Ekim'de meydana gelen kazada 30 küçükbaş telef olmuş, aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı. Konuyla ilgili olarak araştırma yapan jandarma ekipleri, sürücü T.K'yı (38) gözaltına aldı.
Jandarma karakoluna götürülen T.K'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Gaziantep'te 30 koyunun telef olduğu trafik kazasında sürücü yakalandı - Son Dakika