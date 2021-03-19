Son dakika haberleri... Gaziantep'te, 315 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymadığı saptanan 315 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 256, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 57 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişiye idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 640 kişi ise ikaz edildi.