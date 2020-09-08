Son dakika haberleri | Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı (2)
Gelen son dakika haberlerine göre KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Gaziantep'te 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi.
KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Gaziantep'te 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi. Gaziantep- Nizip yolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin 27 N 2498 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrezzak Özerol ile yanında bulunan Fevzi Başkurt, Rabia Ekinci ve Sıdıka Nur Ekinci olduğu belirlendi.Kazada yaralanan 7 kişinin hastanelerde tedavisine devam ediliyor.
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