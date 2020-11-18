Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı

18.11.2020 15:38
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı, System.String[]

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te, 579 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

GAZİANTEP'te, 579 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 4 mahalleyi kapsayan ve 12 saat sürecek hava destekli operasyonda, Özel Harekat ekipleri ile dedektör köpek 'Onix' de görev alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 12.00 sıralarında Hoşgör, Savcılı, Yukarıbayır ve İnönü mahallelerinde tespit edilen 30 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. 579 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona bir polis helikopteri de havadan destek veriyor. Baskın yapılan evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve Özel Harekat polislerince ablukaya alındığı operasyonda, dronlar da kullanılıyor.

KOLTUĞA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU 'ONİX' BULDUHoşgör Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada dedektör köpek Onix koltuğun arasına gizlenmiş uyuşturucuya tepki verdi. Ekipler yaptıkları aramada folyoya sarılı uyuşturucu ele geçirdi.İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise kentte operasyonlarla eş zamanlı olarak yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 579 polisle 12 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı - Son Dakika


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