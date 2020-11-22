Son dakika haberleri: Gaziantep'te 682 kişiye "Kovid-19" cezası - Son Dakika

?????? Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 682 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 567 kişi hakkında, sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 112 kişi ve karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişiye de idari işlem yapıldı.

Tedbirler çerçevesinde denetlenen 282 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı