Son dakika haberleri! Gaziantep'te 921 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gaziantep'te 921 kişiye koronavirüs cezası

02.11.2020 09:30
Son dakika haberleri! Gaziantep'te 921 kişiye koronavirüs cezası, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 921 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 921 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ederek sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 921 kişiye, idari para cezası uygulandı. Ekipler, karantina hükümlerine aykırı hareket eden 8 kişiyi de cezai işlem uyguladıktan sonra yurda yerleştirdi.


Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gaziantep'te 921 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika


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