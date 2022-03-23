Son dakika haberleri | Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

23.03.2022 15:30
Son dakika haberleri | Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haberler... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan B. (31), Konak Mahallesi'ndeki evine gelen 3 arkadaşıyla tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıdvan B. bıçaklandı.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri Rıdvan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Rıdvan B'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı, bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Kilis'te, hemşire eşini öldüren polis tutuklandı Son dakika haberi... Kilis'te, hemşire eşini öldüren polis tutuklandı Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası

Gaziantep, Şahinbey, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile boşanacağı iddiasını yalanladı!
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:35:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement