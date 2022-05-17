GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

17.05.2022 13:45

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, çatı katındaki odada çıkan yangın hasara neden oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, çatı katındaki odada çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Mahallesi'ndeki 2 katlı evin çatı katındaki odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tedbir amaçlı bina sakinlerinin tahliye edildiği yangın nedeniyle odadaki malzemeler kullanılmaz hale geldi.

GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Son Dakika | ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Son Dakika | ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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