Son dakika haberleri! Gaziantep'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde Cesur D'nin silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında 3 şüpheli, adreslerinde gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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